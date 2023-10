Groot politieonderzoek in Muiden na vondst dode in water

De politie doet vanochtend in Muiden groot onderzoek na het vinden van een dode in het water van de Muidertrekvaart. Onder andere een politiehelikopter kamt de omgeving uit.

Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten dat er nog niet veel duidelijk is over de vondst. "Er is een lichaam gevonden waarvan een aantal omstandigheden verdacht lijkt. Verder onderzoek moet laten blijken of het ook daadwerkelijk om een mogelijk misdrijf gaat."

Helikopter zoekt

In de tussentijd wordt er uit voorzorg met een helikopter in de omgeving gezocht naar zaken die mogelijk met de vondst te maken hebben.

Op de plek waar het lichaam is gevonden wordt daarnaast onderzoek gedaan door agenten.