De Peiling: de fatbike moet verboden worden

Ze scheuren langs je op het fietspad, veroorzaken ongelukken en zorgen voor onrust. De fatbike is enorm populair, maar wel een groot probleem. Voornamelijk jongeren sjezen op de elektrische fietsen met dikke banden en onze provincie wordt zelfs geterroriseerd door een fatbike-bende. Moeten we de fiets afschaffen of is het juist een mooi alternatief voor de scooter?