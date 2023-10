Vijftien jaar VoorleesExpress: "Taalplezier is het belangrijkste"

De vrijwilligers bezoeken de kinderen van een gezin zo'n een keer per week, twintig keer in totaal. De gezinnen worden vaak aangemeld door scholen. "Het aantal aanmeldingen van gezinnen groeit", zegt Kroes. "Waar we ooit begonnen met 35 aanmeldingen zitten we nu op gemiddeld zeshonderd aanmeldingen per jaar. Die kunnen we niet allemaal koppelen want het bestand van vrijwilligers is net iets lager dan dat. Het aantal vrijwilligers groeit wel. We zijn ook echt flink aan het werven binnen de wijken waar dat echt nodig is."

Vooral in de stadsdelen Noord en Nieuw-West worden veel vrijwilligers gekoppeld aan gezinnen, zo blijkt uit cijfers van stichting VoorleesExpress: