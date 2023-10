Hond dood na woningbrand in Purmerend

Bij een brand in een woning in Purmerend is een persoon gewond geraakt. Een hond overleefde de brand niet. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Foto: Woningbrand Jaagweg Purmerend - Foto's: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

De brand ontstond rond half elf vanavond in een woning aan de Jaagweg, nog net in Purmerend. Dankzij de rookmelder kon de bewoner aan het vuur ontkomen. Een hond, die op dat moment in de woning was, overleefde de brand niet. Dat meldt de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Een klein half uur later had de brandweer geblust. De schade aan de woning is groot. De bewoner heeft rook ingeademd en moest worden nagekeken door de ambulancemedewerkers. De bewoner hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

