Jonge fietser ernstig gewond na ongeluk in Westwoud

Bij een ongeluk tussen een fietser en een auto in Westwoud is de fietser zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat om een minderjarige jongen.

Dat vertelt de woordvoerder van de politie tegen NH. Rond vijf over half acht ging het mis op de Dr. Wijtemalaan in Westwoud. De jongen op de fiets raakte hierbij ernstig gewond.

De hulpdiensten, inclusief traumahelikopter, waren snel ter plaatse. De jongen is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De bestuurder van de auto is aangehouden. "Maar dat is routine", legt de woordvoerder uit. "Hij zal moeten blazen en dergelijke. Dat gebeurt allemaal op het bureau."

Omdat het onderzoek nog in volle gang is, is de weg momenteel afgesloten.