Voormalig Roodbroeken schitteren in NH Sport

Zo gaan we in deze uitzending langs bij Lisanne de Witte. Zij schitterde onlangs op de WK atletiek. Met de Nederlandse estafetteploeg veroverde de Heiloose goud. Een bijzondere prestatie en daarom zette haar atletiekvereniging Trias in Heiloo De Witte in het zonnetje.

Boksen

Verder maken we een voorbeschouwing over de Ben Bril Memorial. Dit bokstoernooi vindt binnenkort weer plaats in het Amsterdamse Carré. We spreken met bokser Gino Kanters, maar ook met andere betrokkene van dit prestigieuze boksgala.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.