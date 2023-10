Zanger Iwan Jonk en zijn zelfgemaakte Bloes

De Bergens Iwan Jonk (21) is tot in zijn diepste vezels een Indie-zanger. Eigenzinnig, zelfbewust en met een duidelijk persoonlijk geluid. Dat geluid klonk altijd in het Engels, maar door deel te nemen aan het Regio Songfestival, dwong hij zichzelf te schrijven in het Nederlands. Die uitdaging bevalt zo goed, dat hij nu repertoire opbouwt voor een optreden met alleen maar Nederlandstalige nummers.

Foto: De volledige bezetting van Bloes - deelnemer Regio Songfestival - Iwan jonk

Wanye ... Gewoonlijk schrijft Iwan zijn nummers in het Engels en publiceert hij ze onder de naam 'Wanye'. Hij schrijft eigen nummers en heeft zichzelf daarnaast opgelegd om iedere week een cover op te nemen en uit te brengen, inclusief een zelfgemaakte videoclip. Filmpjes die hij opneemt in of voor zijn ouderlijk huis en die hij op bijzonder creatieve manieren in elkaar knutselt. ... en Bloes Maar toen kwam het Regio Songfestival, waaraan je alleen mee kan doen met een oorspronkelijk en Nederlandstalig nummer. "Dat bood me een perfecte kans, want er zat een deadline aan en dat helpt. Ik wilde eigenlijk al langer in het Nederlands schrijven, maar had een zetje nodig", vertelt Iwan. Wanneer hij zijn nummer inzendt, doet hij dat niet als Wanye, maar onder de naam 'Bloes'. "Het is een mooie verwijzing naar het muziekgenre. En ik vind het ook een heel Nederlands woord. Je weet meteen: dat is een Nederlandstalige act." Tekst loopt door onder de video

Dit is Bloes - NH Nieuws

Frans Bauer Op Tiktok plaatst Iwan van bekende Nederlandstalige nummers, versies in zijn eigen stijl. "'Heb je even voor mij' is een heel catchy song. Ik vind het interessant zo'n nummer te onderzoeken." In het Nederlands zingen bevalt Iwan, omdat het veel directer is. Waar hij er in het Engels nog wel mee wegkomt als hij het een beetje poëtisch vaag houdt, luistert het in zijn moedertaal veel nauwer. "Het is veel meer puzzelen met lettergrepen. Als je een bepaald woord per se in je liedje wil hebben, is dat lastig. En leuk!"

Volgende week op TV: Emma Koning Kijk hier alvast vooruit:

Dit is Emma Koning - NH Nieuws