Roodblauwe leeuwen brullen weer aan Haarlemse Jan Gijzenkade: "Shirt is speciaal"

Het is alweer bijna veertien jaar geleden dat HFC Haarlem failliet werd verklaard. De roemruchte profclub aan de Jan Gijzenkade zou afgelopen weekend 134 jaar bestaan. En om dat onder de aandacht te brengen organiseerde de Stichting HFC Haarlem 1889 en FC Haarlem-Kennemerland de Piet Huijg-Cup. "Dat shirt is toch speciaal".

De Piet Huijg-Cup is vernoemd naar de legendarische oud-speler Piet Huijg. In totaal speelde de robuuste verdediger veertien seizoenen voor de Roodbroeken. Huijg is bovendien de maker van het laatste Europese doelpunt van Haarlem. In het najaar van 1982 tegen het Russische Spartak Moskou.

Naast HFC Haarlem deden ook RCH uit Heemstede, Koninklijke HFC en FC Haarlem-Kennemerland mee aan de Piet Huijg-Cup. De eerste prijs ging naar de oud-profs van Haarlem. Uit handen van Ilse Huijg, dochter van Piet, ontvingen zij de beker.

