Wrakingsverzoek van Laurens Buijs afgewezen: geen nieuwe rechter in ontslagzaak

De zaak over het ontbinden van het contract van Laurens Buijs door de UvA krijgt geen nieuwe rechter. Tijdens de zaak besloot de sociaal wetenschapper om de rechtbank te wraken, nadat hij had het gevoel kreeg dat alleen hij door de rechter kritisch werd bevraagd. De zogenoemde wrakingskamer ziet echter niets in die bewering en heeft het verzoek afgewezen.

Eind augustus stonden Buijs en de UvA tegenover elkaar in de rechtbank. De universiteit wilde op de kortst mogelijke termijn het contract van Buijs ontbinden en stapte daarvoor naar de rechtbank. Volgens de UvA, die Buijs in april op non-actief stelde, is er al langere tijd sprake van grensoverschrijdend gedrag van de wetenschapper en moet zijn contract daarom worden ontbonden.

Buijs gaf zelf eerder al aan dat hij ook niet meer voor de UvA wil werken, maar de vraag is in welke staat hij vertrekt. De sociaal wetenschapper is namelijk van mening dat de universiteit juist veel te verwijten is en dat hij een schadevergoeding van 55.000 euro verdient. Volgens zijn advocaat werd hij niet behandeld als werknemer, maar als iemand die lastig is.

Wel of geen hoor en wederhoor?

In de ontbindingsprocedure moest worden besloten op welke manier Buijs de UvA zou verlaten, maar zo ver kwam het nooit. Tijdens de zitting gaf Buijs aan dat hij de rechter vooringenomen vond. Hij had het gevoel dat er geen hoor en wederhoor plaatsvond. Buijs besloot om rechtbank te wraken, een procedure die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen.

Maar volgens de wrakingskamer klopt het helemaal niet dat er geen hoor en wederhoor plaatsvond tijdens de zitting. "De gemachtigden van beide partijen hebben in het eerste termijn evenveel spreektijd gekregen, de verzoeker heeft zijn persoonlijke toelichting voorgedragen en de partijen hebben op elkaars standpunten kunnen reageren."