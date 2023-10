Opnieuw dringende oproep voor bezorgers ochtendkranten: "Sommigen lopen 5 wijken"

Op meerdere plekken in West-Friesland is nog steeds een dringend tekort aan krantenbezorgers. Zo erg zelfs, dat de ochtendkranten vaak later bezorgd worden en bijna alle medewerkers van de bezorging meerdere wijken lopen. "In Enkhuizen loopt de bezorger zelfs vijf wijken", licht Margreet ten Hagen van Mediahuis toe. "Soms moeten we een hele wijk overslaan."

Het later leveren van de ochtendkranten levert soms boze reacties op, zoals in Grootebroek. "Een man was kwaad, omdat hij zijn krant pas na 07.00 uur had gekregen. De bezorgster heeft hem nog uitgelegd dat dit kwam omdat zij meerdere wijken loopt. Het was voor haar ook niet leuk, want ze doet er alles aan om op tijd te bezorgen. We hebben soms het idee dat het bezorgen van kranten ondergewaardeerd als werk is. Terwijl wij er gewoon ons brood mee verdienen."

Aanmeldingen van bezorgers liepen in de zomer op niets uit. "Een assistente dacht deze zomer op vakantie te kunnen, met extra mensen hadden we haar diensten ingevuld. Alleen bleek op de tweede dag dat de extra mensen er geen zin meer in hadden. "Dan zit je dus weer... En moet je mensen van buiten de regio inschakelen. Dat kon in die periode, maar nu niet meer."

Eerdere ophef in Lutjebroek vanwege extra bezorgers

In totaal zijn er zestien wijken in West-Friesland waar geen vaste bezorger voor is: Acht wijken in Enkhuizen, vijf in Grootebroek, en drie wijken in Wervershoof en Andijk. De tekorten gelden voor zowel doordeweekse dagen, als de weekenden.

"Vooral op zaterdag hebben we een groot tekort. Niemand wil dan extra lopen. In het ergste geval komt het voor dat we een wijk helemaal niet bezorgen, omdat het ons teveel wordt. Mijn man begint zaterdag om 01.00 uur, en ik om 02.30 uur", vertelt Margreet. "En dan zijn we alle twee pas met de middag klaar. Zolang het nog kan, gaan we door. Maar je komt op een punt dat het voor ons ook allemaal teveel wordt."