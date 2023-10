Laura durfde op school niet te vertellen dat ze twee vaders heeft: "Waarom gebeurt dit in onze stad?"

Vol vertrouwen begon de dochter van Jaap Reijneveld vorig jaar aan de havo op het Berlage Lyceum in Zuid. De school presenteert zich als ruimdenkend, met veel aandacht voor acceptatie en burgerschap. Maar volgens de vaders zeiden klasgenoten toch de naarste dingen over homoseksualiteit: "Het werd afgedaan als vies en zondig." Ze vinden dat de school te laat en te weinig in actie kwam. De school zegt juist pal te staan voor een divers beleid, maar heeft het sinds vertrek van de leerling het lesprogramma wel aangepast.

Het Berlage Lyceum, gelegen in de Diamantbuurt in de Pijp, heeft zo'n GSA. Die draagt actief de boodschap uit dat je op school mag zijn wie je bent, of je nou homo, hetero of non-binair bent. "Het is een leerlingengroep, geleid door een docent", vertelt afdelingsleider Alijn van Hoorn. "Aan het begin van het schooljaar gaan ze de brugklassen langs om te vertellen wat ze doen."

En Laura heeft een helder wensenlijstje: tweetalig onderwijs en een open houding als het om seksuele diversiteit gaat. Of, zoals Reijneveld het verwoordt: "Een plek waar onze gezinsvorm niet een belemmerende factor was." Daarom wordt gekeken of de scholen die Laura's interesse hebben een GSA (Gender Sexuality Alliance) hebben.

Veel ouders hebben het in de coronajaren aan den lijve ondervonden: hoe lastig het is om een middelbare school te kiezen als je er niet zelf een middagje rond kan lopen. "Je wilt toch even de sfeer kunnen proeven, maar dat ging dus niet", vertelt Jaap Reijneveld. Zijn vriend en hij hebben drie geadopteerde kinderen. De middelste, Laura, begint in het najaar van 2021 met het zoeken van een school om het jaar erop te beginnen met de havo.

Al snel ziet haar vader hoe Laura een schim is van het vrolijke kind dat ze in groep 8 nog was. "Ze wrong zich ook in allerlei bochten om maar niet met ons op school te worden gezien", zegt Reijneveld. Hij gaat het gesprek aan met haar klassenmentor en later ook met leidinggevenden van het Berlage, maar die verlopen volgens hem erg stroef. "De twee mensen van school met wie we spraken waren zelf toevallig ook homo, en die zeiden nooit problemen gehad op school." Reijneveld schampert: "Dat is het verschil tussen een volwassene met autoriteit, en een meisje van 13."

Laura begint in 2022 aan de havo op het Berlage, maar vertelt thuis maar mondjesmaat over hoe het op school gaat. "Ze bracht ook nooit klasgenoten thuis. Terwijl ze op de lagere school een hele club mensen om zich heen had." Na lang doorvragen komt het hoge woord bij Laura eruit. "Ze zei: 'ik wil niet dat er iemand bij ons thuis komt, omdat ik niet wil dat ze weten dat ik twee vaders heb.'"

En daar blijft het niet bij, volgens de schoolleiding van het Berlage. Als Unesco-school krijgen zaken als mensenrechten en wereldburgerschap regelmatig aandacht in de klas. Rector Rosanne Bekker: "Ons programma is ermee doordrenkt. Eigenlijk al jaren." Vrijwilligers geven op de school regelmatig voorlichting over thema's als seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag.

"Ik heb collega's met kinderen op school in Haarlem of Heemstede, en daar is dit geen probleem"

Maar Reijneveld en zijn partner komen er niet meer uit met de school, zelfs niet nadat de gemeente aanschuift bij de gesprekken. Dit jaar is Laura begonnen op een andere school in Amsterdam-Zuid.

Het Berlage Lyceym zegt niet te kunnen reageren op inhoudelijke vragen over de gebeurtenissen tijdens Laura's schooljaar, omwille van de privacy van de betrokkenen. Dat maakt het lastig om helderheid te krijgen over deze specifieke situatie. Wel zegt afdelingsleider Van Hoorn dat het lesprogramma sinds dit schooljaar is aangepast: een les over diversiteit is overgeheveld van het tweede jaar naar de brugklas.

De school reageert dus weinig empathisch, vindt Reijneveld - al geeft hij toe dat hij ook zag dat Laura 'angstiger was dan nodig'. Maar, herhaalt hij nogmaals: ze is 13. "Op een gegeven moment stelde de school voor dat Laura het maar gewoon moest vertellen. Maar dat weet ik ook nog van mijn eigen coming out: zoiets moet je niet dwingen. Dus wij vonden dat we dat niet zo moesten doen."

Gender- en seksuele diversiteit op middelbare scholen

Universitair docent Quita Muis doet onderzoek naar conservatisme onder jongeren, en ziet dat bepaalde groepen extremer zijn in hun opvattingen. "Wat we zien is dat de nieuwe generatie jongeren met een religieuze achtergrond vaker op de flanken zit als het gaat om thema's als gezin, gendergelijkheid en seksuele diversiteit. Dat is overigens niet alleen bij islamitische jongeren zo, maar ook bij andere religies."

Volgens Niels Spierings, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, is de dominante interpretatie van de Koran en de Hadith - het levensverhaal van Mohammed - negatief over homoseksualiteit. "Die interpretatie zie je ook terug in culturele normen, ook in moslimlanden. Tegelijkertijd blijkt uit enquêtes onder Nederlandse moslims dat zij vinden dat het niet aan hen is een oordeel te vellen over mensen. Dat mag alleen God."

Jeroen Horvers stond als voorlichter bij het COC de afgelopen 12 jaar voor zo'n driehonderd klassen. "Ik zie klasse als één van de belangrijkste factoren. Als een groot deel van de klas uit een witte achterstandswijk komt, hoor ik ook vaak negatieve sentimenten." En ook religie speelt volgens Horvers een rol. "Ik zie en hoor veel onwetendheid in christelijke en islamitische klassen. Wel zie ik vooruitgang, vooral als het om homo's en lesbiennes gaat. De haat over alles wat met gender te maken heeft, neemt juist toe."

Horvers is wel wat gewend. "Je werkt met jongeren; ondoordachte opmerkingen horen erbij." Maar één ding is in alle klassen hetzelfde. "Het maakt niet uit in wat voor klas je stelt, als ik vertel waar ik in mijn leven tegenaan ben gelopen, dan is het altijd stil. Onderzoek bevestigt dat: ervaringsverhalen werken het beste."