Traditiebreuk: koning grote afwezige tijdens Alkmaar Ontzet

Koning Willem-Alexander is de grote afwezige tijdens de jubileumviering van 450 jaar Alkmaar Ontzet. Daarmee breekt hij met een lange traditie, gezien er tijdens de afgelopen drie jubeljaren altijd een vorst aanwezig was. "Hij gaat wat missen", reageert voorzitter van de 8 October vereeniging, Frits Westerkamp.

Het bezoek aan Alkmaar tijdens elk jubileum op 8 oktober leek een langgekoesterde traditie van het koningshuis. Koning Willem III vierde het 300-jarig Ontzet met Alkmaarders, koningin Wilhelmina deed dat vijftig jaar later en ook haar opvolger en dochter Juliana was aanwezig bij het 400ste jubileum. "We zouden zeer vereerd zijn, en hij is van harte welkom", reageerde burgemeester Anja Schouten eerder op vragen over een mogelijke komst van de koning.

Nu laat de gemeente weten dat hij niet op die uitnodiging is ingegaan. "Noch de koning, noch een ander lid van het koninklijk huis zal aanwezig zijn tijdens de viering en herdenking van het Ontzet."

Jammer, maar helaas

Frits Westerkamp, voorzitter van de 8 October Vereeniging, noemt het jammer, maar helaas. "Gezien de geschiedenis hadden we graag gezien dat de koning of iemand anders van het koningshuis aanwezig is. De agenda laat dat helaas niet toe. We blijven nuchtere Noord-Hollanders en hebben ons erbij neergelegd."

Aan zijn afwezigheid hangen volgens de voorzitter namelijk ook een heleboel voordelen. "Het scheelt een hoop gedoe met veiligheidsmaatregelen en beperkingen. Het blijft een mooi feest, met of zonder koning. Als hij dan volgend jaar maar niet naar het jubileum van Leiden gaat”, grapt hij.

De Rijksvoorlichtingsdienst was voor een reactie niet bereikbaar.