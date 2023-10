Senioren schitteren in Spant bij voorrondes Ouderen Songfestival

Zondagmiddag schitterden 55-plussers bij de voorrondes van het Ouderen Songfestival in Spant, het theater in Bussum. De getalenteerde ouderen uit het Gooi en omstreken deden hun uiterste best om de vakjury te overtuigen dat zij absoluut een plekje verdienen in de volgende ronde.

Foto: Ouderen Songfestival - Ouderen Songfestival

Het evenement dat ooit bedacht is door Rob van Waaijen is bedoeld als cultureel erfgoed en om te laten zien dat ouderen niet alleen maar stil zitten. "Ouderen doen heel veel," vertelt Rob. Het is ook een plek waar mensen elkaar leren kennen die dezelfde passie hebben. "Je ziet duo's en trio's ontstaan."

"Er is een beeld dat ouderen van hun pensioen genieten en voor de rest niks doen, dat is niet waar." Rob van Waaijen - Oprichter Ouderen Songfestival

Het Ouderen Songfestival is in de afgelopen jaren erg in populariteit gestegen. Het is ondertussen een bekend evenement op de Nederlandse muziekagenda. Dit jaar is daarin geen uitzondering met een gevarieerde groep deelnemers die ouder is dan 55 jaar. Ze willen laten zien dat leeftijd geen beperking vormt voor het uiten van hun muzikale talent.

Diversiteit Het publiek in Spant werd getrakteerd op diverse muziekstijlen, variërend van klassieke ballades tot moderne pop. De meeste artiesten gingen solo het podium op, maar er waren ook duo's en groepsacts. Het was duidelijk dat deze ouderen, met hun decennia aan ervaring in de muziekwereld of gewoon als gepassioneerde amateurs, het publiek en de jury wisten te boeien.

"Ik had een fantastische middag vorig jaar, ik dacht ik doe ook mee volgend jaar. Dat is dus nu." Henny - Kandidaat

Een deskundige jury bestaande uit muziekprofessionals Ben Lansink, Judith Mink &Hans Welle, had de uitdagende taak om de beste acts te selecteren voor de pre-finales van het Ouderen Songfestival, die later dit jaar zullen plaatsvinden. De deelnemers die door zijn naar de pre-finale zijn: Marian van Alphen Trio Rozen & Honing

Bram Wiertz

Joki Brinkman-Beerendonk

Jessie Kleine

Elena Kopanychuk

Heleen Butijn

Daniëlle Koops De grote finale is op 10 december in Theater Amsterdam.