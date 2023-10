Besties: volgens de buren kon het niet, maar nu vieren Else en Eef ruim 60 jaar vriendschap

Begin jaren 60 verhuisde Else van Amsterdam naar het destijds dorpse Hilversum. De volgens de laatste mode geklede Else werd in de buurt met argusogen bekeken. Dat bijdehandje paste niet bij de Christelijke Eef die vooral bezig was met schoonmaken. Het was het begin van een langdurige en hechte vriendschap.

Dolblij was Else Jansen met haar echte huis met tuin in de Begoniastraat in Hilversum. Niet zoals in Amsterdam een portiek delen, maar een heel huis voor jezelf. Het welkom was goed want de buren hadden 2 cyclamen gekocht als welkomstgeschenk. Om te bedanken belde ze aan bij de overbuurvrouw. Toen Eef Visser de deur open deed, schrok Else zich een hoedje; 'was dit haar voorland?' Eef droeg een oud schort met een grote scheur en haar haren zaten in de war.

Maar ook Eef had haar bedenkingen. Vanachter de gordijnen had ze gezien hoe de nieuwe buren hun huis bekeken. Daar stond de kokette Else met haar hoedje mooi te zijn en haar man moest een stuk karton in de tuin leggen om te voorkomen dat haar schoentjes vies zouden worden. Maar na een blik in de wieg was het ijs gebroken. Else was direct stapelverliefd op de baby van Eef en was er ook een hechte vriendschap geboren.