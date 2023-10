Buurtschap verliest kort geding: supermarkt Blaricum mag bouwen

De supermarkt in Blaricum mag na een lange juridische strijd gaan (ver)bouwen. Dit is het gevolg van de uitspraak na een kort geding wat was aangespannen door Buurtschap Het Oude Dorp Blaricum (BODP). Vandaag heeft de rechter dus in het voordeel van de supermarkt beslist.

Nadat bekend was geworden dat de supermarkt in Blaricum wilde gaan verbouwen, had een aantal inwoners van het dorp zich verenigd in Buurtschap Het Oude Dorp Blaricum om de sloop- en bouwplannen tegen te houden. De nieuwbouw zou volgens hen onder andere ten koste gaan van het karakteristieke uiterlijk van het dorp.

Snelle uitspraak

In september vond het kort geding plaats, nadat door BODP een voorlopige voorziening was aangevraagd. Met een voorlopige voorziening vraag je de rechter om een maatregel als er nog geen uitspraak is. Het kort geding is vandaag gewonnen door de supermarkt en mag dus gaan bouwen.

Laatste woord

Hans Morhmann van BODP zegt in een reactie dat de bodemprocedure nog loopt: "Als ze nu gaan bouwen, doen ze dat geheel op eigen risico". Het Buurtschap is van mening dat er nog geen 'diepgaande afweging is geweest van alle belangen'. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de bodemprocedure van start gaat.