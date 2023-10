Haarlemmer Paul grijpt naast wereldkampioenschap ploggen: "Bad day at the office"

Hij was zó graag wereldkampioen geworden in het Italiaanse Genua, maar het was Haarlemmer Paul Waye helaas niet gegund. Hij ging er al ploggend volle bak tegenaan. Maar door verschillende tegenslagen kwam hij uiteindelijk niet op het podium terecht.

Afgelopen zaterdag moest het gebeuren. Plogger Paul staat aan de start in een stadion en is erop gebrand om zijn vuilniszakken vol met afval te gaan vullen. Voor wie het niet weet: ploggen is hardlopend vuil opruimen. Iets wat Paul al jarenlang doet in Haarlem en omgeving. Vaak in bananenpak om de aandacht op afval opruimen te vestigen. Hij heeft een strategie bedacht. Iedereen gaat met de bus naar de start. Maar Paul niet. "Ik ging wandelen. Dan kon ik al een beetje zien waar het meeste vuil lag. Ik keek achter een muurtje bij het stadion en daar zag ik twee verfblikken liggen en nog veel andere rommel. Dus ik ben na de start meteen daarnaartoe gerend." Tekst loopt door na de foto.

Foto: Afval op de stoep in Genua - Paul Waye

Hij krijgt vier grote vuilniszakken mee en mag daarnaast nog drie andere grote voorwerpen meenemen. De zakken vult hij snel met tientallen plastic flesjes. "Ik dacht 'dit gaat lekker'", aldus Paul. Maar wat blijkt, er ligt nog veel en veel meer afval in de buurt. "Een paar meter verderop vond iemand drie accu's van auto's. Dat is echt de 'jackpot'." Die leveren heel veel punten op. Paul weet dan al dat hij de titel ook in zijn afvalzak kan doen. De bedoeling is dat de deelnemers de spullen meesjouwen tijdens de wedstrijd. Maar enkele deelnemers rennen meteen al naar de finishplek. Met accu's, wasmachines en autobanden in hun handen. Allemaal afval dat heel veel punten oplevert. "Dat mag. Dan hoef je er niet zes uur mee te sjouwen", legt Paul uit. Regels plotseling veranderd De organisatie weet het dan ook even niet meer. Die besluit, door de impulsieve actie van de ploggers, de regels dan maar te veranderen: de deelnemers mogen niet drie, maar zes extra items meenemen naar de finish. En Paul weet daar op dat moment niks van. Die loopt met zijn verfblikken te sjouwen en moet dan nog de bergen in. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Paul in de bergen rondom het stadion in Genua - Paul Waye

Onderweg verbaast hij zich over hoe vies Genua is. Echt overal ligt afval. "Het was echt shocking", vertelt hij. "Overal waren kapotte auto's, lagen hele computers, koelkasten en kapotte brommers." Dat komt hij in Haarlem niet zo snel tegen. Lege telefoon Paul gebruikt zijn telefoon om de route door de bergen te vinden. Maar tot overmaat van ramp loopt zijn telefoon leeg. Hij heeft wel een powerbank bij zich, maar niet het snoertje. "A bad day at the office dus", zegt Paul met zijn Engelse accent. Hij sjouwt en sjouwt en komt na zo'n 18 kilometer door de bergen ploggen bij de finish aan. Het onthaal is enthousiast. Paul heeft inmiddels twee witgekleurde hardloopschoenen, want één van de verfpotten bleek te lekken. Tekst loopt door na de foto.

Paul komt aan bij de finish in Genua - Paul Waye

Een Spanjaard gaat er uiteindelijk met het wereldkampioenschap vandoor. "Die had echt heel veel punten bij elkaar verzameld." Paul krijgt ook een medaille als dank voor zijn deelname. Hij baalt natuurlijk als een stekker. "Aan de ene kant omdat de organisatie ineens de regels veranderde. Maar ook omdat de ploggers hun spullen allemaal direct naar de finish brachten. Daardoor werd de organisatie overvallen en voelde die zich genoodzaakt om iets aan de regels te veranderen." Op zondag heeft hij samen met de andere deelnemers nog een keer door de straten van Genua geplogd. In zijn bananenpak en met discomuziek op. "Dat was schitterend. Ik heb ook veel nieuwe vrienden gemaakt. Genua is nu gelukkig een klein beetje schoner." Tekst loopt door na de foto.

Foto: Paul en de andere ploggers op zondag in Genua - Paul Waye

'De gekste bananenplogger' Wie denkt dat Paul nu wel even genoeg heeft van ploggen, zit er helemaal naast. "Ik ga gewoon weer door. "Ik ben dan wel geen wereldkampioen, maar wel de gekste bananenplogger. Volgend jaar ga ik zeker weer voor de winst, het vuur brandt nu al." Volgend jaar september is het volgende wereldkampioenschap in Milaan. In Genua wordt een paar maanden later een teamwedstrijd gehouden. Paul weet dan in ieder geval dat hij iets verder moet kijken dan die twee verfblikken achter dat ene muurtje bij het stadion.

Foto: De totale hoeveelheid opgeruimde afval op zaterdag - Paul Waye