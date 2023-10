Overlast daklozen Hortusplein neemt af, wel waterbedeffect naar andere pleinen

Het omstreden bankje staat er nog, maar dankzij andere maatregelen lijkt de rust teruggekeerd op het Haarlemse Hortusplein. De overlast van daklozen die vaak op de stenen bank vertoefden, is verminderd. Dat schrijft burgemeester Jos Wienen in een brief aan de gemeenteraad. Maar de overlast op andere pleinen zoals de Nieuwe Groenmarkt en het Houtplein is nu wel toegenomen.

Foto: Joris Obdam en Petra de Vries op het bankje dat weg moet - NH Nieuws / Geja Sikma

"Er moet snel een plan van aanpak komen voor het hele centrum", denkt Petra de Vries van belangenorganisatie Stem in de Stad, die het opneemt voor kwetsbare Haarlemmers. Ze is erg blij met de nota van de burgemeester, maar wil ook dat er nu doorgepakt wordt en dat er niet alleen naar de overlast op één locatie gekeken wordt. Erkenning "Maar het is goed dat er nu erkenning is voor de problemen van omwonenden, voor hulpverleners en ook voor de daklozen zelf." Petra ijverde er samen met straatpastor Joris Obdam van de Antonius Gemeenschap voor dat het bankje vooral niet weggehaald zou worden, maar dat de manier van benaderen van de overlastgevers anders moest. En dat is precies wat er nu gebeurt. Handhavers en beveiligers van de parkeergarage onder het Hortusplein surveilleren vaker, ziet ook Petra. "En de handhavers krijgen een extra opleiding hoe deze doelgroep het beste aan te spreken is." Want dat dat lastig is, zal ze niet ontkennen. "Maar er is veel verloop bij de handhavers, dus die extra training zal je wel constant moeten blijven aanbieden." Straatcoaches Dat de in het wild geparkeerde fietsen op het plein aangepakt worden en er ook straatcoaches rondlopen om hangjongeren in het gareel te houden, valt in goede aarde bij Petra de Vries van Stem in de Stad. "Het probleem wordt breder getrokken. Met deze maatregelen zegt de gemeente dat het niet alleen de overlast van de daklozen is. Het zijn eigenlijk jij en ik die onze fietsen daar zo neerzetten."

"We vragen ze binnen voor een kopje koffie, maar ze willen een shotje of alcohol en dat willen we hier niet binnen" Petra de Vries, Stem in de Stad