Alkmaar weert Poolse voetbalfans uit centrum rond risicowedstrijd AZ

AZ speelt op donderdag de eerste thuiswedstrijd tegen Legia Warschau in de poulefase van de Europa Conference League. Om confrontaties tussen supporters te voorkomen, zijn er meerdere scenario’s voorbereid, laat burgemeester Anja Schouten weten in een brief aan de gemeenteraad. "Het goed in beeld hebben van de reisbewegingen van de supporters van Legia Warschau is daarbij belangrijk."

Om de Poolse supporters gereguleerd naar het stadion te kunnen laten reizen, zet de gemeente in op een zogenoemd omwisselpunt buiten de stad. "Dit houdt in dat de Poolse supporters op een vooraf aangegeven locatie en tijdstip hun kaartje voor de wedstrijd ontvangen en vanaf die locatie rechtstreeks naar het stadion worden gebracht."

Geen fanzone

Legia-aanhangers hoeven niet te rekenen op een speciale fanzone bij de Paardenmarkt. Daar werd eerder tijdens risicowedstrijden tegen Lazio Roma en het Cypriotische Apollon Limasol wel voor gekozen. In de binnenstad worden nu voorbereidingen getroffen voor Alkmaar Ontzet, dus daar is volgens de gemeente dit keer geen ruimte voor.

Ook in en rond het AZ-stadion gelden extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet valt tijdens de wedstrijd onder bevel van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO).

'Scheermes'

Bepaalde supporters van Legia Warschau hebben volgens de burgemeester "een dusdanig profiel, waardoor de (voetbal)driehoek de wedstrijd als risicoduel aanmerkt".

De harde kern van Legia Warschau wordt ook wel 'Zyleta', het scheermes, genoemd en heeft binnen de voetbalwereld geen al te beste reputatie.