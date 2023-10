Ilona (62) uit Uithoorn wordt nog steeds gek van vliegtuigherrie: "Compensatie lost niets op"

Ilona van Hilst uit Uithoorn is één van de duizenden buren van Schiphol die op korte termijn wordt gecompenseerd voor geluidsoverlast van de luchthaven. Ze vindt het fijn dat het Rijk daarmee erkent dat ze lijdt onder het voortdurende gebulder van laag overkomende vliegtuigen, maar benadrukt dat die paar duizend euro geen verschil maakt. "Ze kunnen me 100.000 euro geven, maar het lost niets op."

Foto: Schiphol-buurvrouw Ilona van Hilst krijgt 2.600 euro compensatie - Eigen foto

In totaal krijgen Ilona en haar man van Den Haag ruim 2.600 euro, om hen te compenseren voor geluidsoverlast tussen november 2017 en oktober 2019. In die tijd lagen de geluidsnormen niet wettelijk vast, waarop enkele omwonenden naar de rechter stapten, en een adviescommissie oordeelde dat duizenden omwonenden - onder wie Ilona - recht hebben op compensatie. Niet meer zonnen in de tuin Toen Ilona rond 1990 aan de Bertram kwam wonen, had ze amper door dat Schiphol om de hoek lag. "Ik merkte het niet eens als er een vliegtuig overkwam." Dat is 33 jaar later wel anders. "Ik word niet bruin, want ik kan niet in de tuin zitten. Het is verschrikkelijk."

Ook haar werk als redacteur en schrijver lijdt eronder. "Sinds 2013 ben ik freelancer, en werk ik veel thuis." Ze erkent dat ze het vliegverkeer door het vele thuiswerken sindsdien intenser ervaart, maar benadrukt dat er tegenwoordig ook veel meer vliegtuigen overkomen dan tien jaar geleden. Indruk van de overlast Om een indruk te geven van de overlast, deelt ze meerdere video's van toestellen die aan het begin van de middag in een tijdsbestek van een kwartier over haar huis komen. "Mumbai, Seoul, Hong Kong", somt ze op waar de vliegtuigen vandaan komen. "En dit zal zo nog wel een paar uur doorgaan, met tussen 14.00 uur en 15.00 uur een uurtje rust of zo." Lees verder onder de carrousel.







Om aan de vliegherrie te ontsnappen, zou Ilona willen verhuizen. "Maar dat wil hij niet", zegt ze stellig over haar man, die inmiddels vijftig jaar aan de Bertram woont. Hoewel de twee gelukkig getrouwd zijn, drijft Schiphol zo nu en dan een wig tussen de twee. "Dan sla ik de deur achter me dicht en roep ik dat ik wel ergens anders ga wonen in m'n eentje."

Toen ze hoorde dat ze compensatie kon aanvragen voor de periode van eind 2017 tot eind 2019, kwam ze direct in actie. "Het was niet eens zo ingewikkeld, maar een paar weken of maanden later kregen we bericht dat de aanvraag toch niet volledig was. Dat verbaasde ons, maar we hebben de aanvraag aan de hand van de instructies opnieuw ingediend. 'Buren zijn afgehaakt' "Maar er stond bij dat je binnen twee weken moest reageren, en anders je recht op compensatie zou vervallen. We weten dat mensen daarom zijn afgehaakt." Onder die mensen zijn ook haar voormalige buren, die inmiddels zijn verhuisd en na de eerste aanvraag geen tweede hebben ingediend. "Dat zijn mensen van in de zeventig", aldus Ilona, "die dachten: laat maar, we zijn daar toch weg."

