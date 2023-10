In de kapel van het Hoornse Missiehuis leeft Jasper voort, met dank aan zijn zussen

Het ongeloof over het plotselinge overlijden van 'hun' Jasper is nog altijd groot, het verdriet vers. Toch gaan de zussen Daphne en Nina Smit verder met hun plannen en openen ze een filiaal van Brownies & Downies, vandaag in Hoorn. Voor hen dé manier om hun geliefde broertje voort te laten leven. "Mensen kunnen hem zo toch nog leren kennen."

Je kunt er niet omheen. In de kapel van het Missiehuis op de Blauwe Berg in Hoorn is Jasper overal. Op een levensgrote foto, een afbeelding in glas in lood, een kunstwerk en op andere foto's. Eén ding is zeker: Jasper zal niet snel worden vergeten. "Hij kijkt van boven mee", zegt Nina, terwijl ze naar zijn afbeelding wijst. "Letterlijk."

Vorig jaar september zorgde een tragisch ongeluk op een zorgboerderij voor een vroegtijdig einde van zijn leven. Het overlijden slaat een groot gat binnen het gezin en zaait twijfel in de toekomstplannen die er al lagen. "M'n zus Daphne werkte al bij Brownies&downieS in Alkmaar en ook Jasper werkte daar. Waarom beginnen we zelf geen filiaal?", was de gedachte.