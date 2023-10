Van debuutroman tot toneelvoorstelling: Landsmeerse ziet verhaal tot leven komen

In Lianne Damens debuutroman gaat het over een vrijgemaakte zwarte vrouw, Dédé, die in 1795 vanuit Suriname aan haar voormalig meester in Holland een brief schrijft met een smeekbede. De brief komt nooit aan, maar wordt in Londen in 1980 teruggevonden.

De van huis uit historicus is benieuwd naar de koloniale geschiedenis en besluit een roman over dit onderwerp te schrijven. Ze vindt de brief fascinerend. "Het is zo belangrijk", vertelt Lianne Damen over dit onderwerp. "Er was toen ik ben gaan schrijven weinig aandacht voor."

Lange adem

Het duurt zo'n drie à vier jaar totdat De Smeekbede af is. "Er zit veel tijd in het boek", vertelt Lianne daarover. Toch vond de Landsmeerse het lange proces niet vervelend. "Het is echt helemaal leuk en je kunt je er helemaal in verliezen." Als het aan Lianne lag, had ze nog wel jaren kunnen doorschrijven, dus het was goed dat er een deadline was. "Het is moeilijk om te zeggen: 'Het is klaar'."

