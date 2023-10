Alkmaar viert Ontzet: dit is er te doen

De komende dagen is het groot feest in Alkmaar vanwege het Ontzet. Van optochten, kaasdraagwedstrijden tot een lasershow: er is van alles te zien en te doen. Geen tijd om je te vervelen dus. NH zet een aantal activiteiten voor je op een rijtje.

Sowieso is het programma rondom Ontzet bomvol dit weekend. Met als een van de vrolijkste hoogtepunten: de Grote Middagoptocht op zaterdagmiddag. Mocht het je niet lukken om zelf de bonte stoet met praalwagens te gaan bekijken, NH zendt vanaf 15.30 uur live uit vanaf de Langestraat.

Het is 450 jaar geleden dat Alkmaar als eerste stad van Nederland weerstand bood tegen de Spaanse bezetter tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Dit wordt elk jaar gevierd op 8 oktober. Dit jaar valt dat op een zondag, en wordt vanwege de 'zondagsrust' de traditionele Ontzetviering een dag eerder gehouden.

Victoriepark (6 oktober)

Begin je Ontzet vrijdag met de kranslegging bij Victorientje in het Victoriepark. Vooraf is er een korte voorstelling over de Beeldenstorm, het Beleg en Ontzet van Alkmaar te zien.

Kanaalkade (7 oktober)

De allerjongsten kunnen op de kade laten zien hoe goed ze brandjes kunnen blussen tijdens de brandweer demonstratie. Kinderen uit groep 7 en 8 die niet vies zijn van rennen en sjouwen, kunnen hun kansen beproeven tijdens de kaasdraagwedstrijden. En voor sportievelingen is er het Victorie Funpark met onder andere BMX-demo's en lasertag.

Grote Kerk (7 oktober)

Het Noord-Hollands Ouderen Orkest treedt traditiegetrouw op tijdens Ontzet, dit jaar voor de 30e keer. In de Grote Kerk laten ze een speciale uitvoering van het Stedelied horen.

Slotfeest (8 oktober)

Voor een feestelijke afsluiting met muziek moet je in de binnenstad zijn. Als klapper op de vuurpijl is er vanaf 22.00 uur een lasershow op het Canadaplein. Daarmee komt er een einde aan het jubeljaar van Alkmaar Ontzet.

Naast deze tips is er nog veel meer te doen in de stad. De rest van het programma is te vinden op de website van de 8 October Vereeniging.