Protestgroep pleit voor enquête over fusieplannen: "Laat Wijdemeerders zich uitspreken!"

Bewoners van Wijdemeren moeten meer te zeggen krijgen over de fusieplannen van hun gemeente. Dat meent een lokale protestgroep. De groep pleit voor een enquête onder bewoners, tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. Met de enquête moet duidelijk worden hoe Wijdemeerders denken over het snelle opheffen van de gemeente.

Eind juni maakten burgemeester en wethouders en een bijna unanieme gemeenteraad bekend dat het einde van Wijdemeren in zicht is. Financieel heeft de gemeente grote problemen. Wijdemeren stond een jaar lang onder preventief toezicht. Daar komt nog bij dat de gemeente de steeds grotere opgaven nog amper kan bolwerken en staat de leefbaarheid van de dorpskernen onder druk.

Beste fusiepartner

Wijdemeren besloot daarom de gemeente op te willen heffen en samen te gaan met een andere gemeente. Dat zou dan al per 1 januari 2026 moeten en als dat niet haalbaar is, dan mikt Wijdemeren op een jaar later.

Komende donderdag neemt de raad het definitieve besluit en begint de zoektocht naar de beste fusiepartner. Hoewel er in september vier bijeenkomsten zijn geweest met inwoners heerst het gevoel dat de samenleving zich niet heeft kunnen uitspreken over dit besluit.

Andere route

Vorige week is een burgerinitiatief genomen om de bevolking via een referendum iets te laten zeggen over de gewenste herindeling. Dat voorstel is inmiddels weer teruggetrokken, omdat het geen haalbare kaart blijkt. De procesgroep wil het nu met een enquête proberen.

Een goed moment volgens de protestgroep is woensdag 22 november, als Nederland toch naar de stembus moet. "Voeg een enquêteformulier toe en laat de Wijdemeerders zich bijvoorbeeld uitspreken of ze samen willen met Stichtse Vecht, Hilversum of helemaal niks willen", laat de protestgroep weten.

Nu weinig betrokkenen

Met deze actie wil de groep betrokken inwoners voor meer draagvlak zorgen. Dat ontbreekt nu volledig, vinden ze.

De politiek heeft een duidelijk voornemen en vervolgens is maar 5 tot 7 procent van de Wijdemeerders betrokken geweest bij inspraak. In de ogen van de protestgroep is dat veel te weinig en een te weinig om zo'n ingrijpend besluit te nemen.

De vraag is alleen hoeveel effect de uitkomst van zo’n enquête heeft? Immers heeft de overgrote meerderheid van de politiek zich uitgesproken voor een fusie en zijn de uitkomsten niet bindend. Het verzoek voor een enquête is inmiddels ingediend, aldus de protestgroep.