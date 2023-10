Bewoners eisen 30 kilometerzone op Alkmaarse singels: "Moment voor actie is nu"

Bram en Erika Vink wonen in de omgeving van de Geester- en Kennemersingel en het geluid van voorbijrazend verkeer is voor hen een grote stoorzender. Met het burgerinitiatief 'Veiligheid en leefbaarheid Kennemer- en Geestersingel' pleiten ze voor een 30 kilometerzone op de singels.

De verwachting van de bewoners is dat daar hun woongenot flink van vooruit zou gaan. "Mensen reageerden heel enthousiast toen wij hier mee begonnen", legt Erika uit. "Ze zeiden: 'hier zitten we al tien jaar mee'. We hopen echt dat we iets kunnen veranderen."

Uit de enquête kwam naar voren dat 93 procent van de respondenten graag de maximumsnelheid lager zou zien: van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

"We zijn niet anti-auto", stelt Bram. "Maar we hebben met buurtbewoners wel gekeken naar wat hier beter kan." Ze ontvingen buren thuis, spraken ze op straat en stelden een vragenlijst op.

Nu wordt daar nog 50 kilometer per uur gereden. "Dat zorgt voor veel lawaai, voor vervuiling en voor onveilige situaties", sommen ze op tegenover mediapartner Alkmaar Centraal . Vanavond wordt hun burgerinitiatief behandeld in de Alkmaarse gemeenteraad.

"We hadden zelf al eigen oplossingen voorgesteld, maar hebben deze richtlijn als bijlage bij ons burgerinitiatief gevoegd." In die richtlijn wordt gesteld dat er voor een weg als de Geester- en Kennemersingel, die ook door fietsers wordt gebruikt, waar wordt geparkeerd, scholen zijn, met oversteekpunten voor voetgangers, een 30 kilometerzone moet worden ingesteld.

De singels zouden eerder opnieuw zijn geasfalteerd met geluidswerend materiaal, maar dat zou volgens bewoners weinig verschil maken. Volgens de initiatiefnemers is er vanuit het Rijk inmiddels ook een richtlijn is opgesteld voor dit soort wegen.

Toch trapt politiek Alkmaar alvast op de rem. Het burgerinitiatief wordt vanavond besproken in de raad, maar vijf coalitiepartijen komen met een amendement, een voorstel tot wijziging: "Wij delen de mening dat de verkeersveiligheid beter moet, alleen zouden wij dit onderdeel niet separaat willen laten onderzoeken", schrijven ondertekenaars OPA, D66, SPA, CDA en VVD.

'Belangrijk voor binnenring'

Ze wijzen op het 'ringenmodel' waarmee in Alkmaar wordt gewerkt en het belang dat de singels hebben als onderdelen van de binnenring. Ze pleiten er dan ook voor de ideeën uit het burgerinitiatief 'mee te nemen in de algehele mobiliteitsvisie'.

"Dan duurt het toch weer langer. Terwijl: het moment om actie te nemen, is nu", reageert Bram. "Er bestaat een subsidiepotje om huizen beter te isoleren. Veel van deze huizen hebben nog enkelglas, er zitten monumenten tussen. Er is geld voor betere geluidsisolatie, maar dat geld mag ook worden gebruikt om van de weg een 30 kilometerzone te maken. Ik weet niet of dat álle kosten dekt, maar er is dus in ieder geval wel geld."