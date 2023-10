Schrijver Jan T. Bremer (91) overleden, het historisch geweten van Den Helder

De 91-jarige historicus en geograaf Jan T. Bremer uit Den Helder is zaterdag overleden. Hij schreef tientallen boeken over zijn geboortestad en de regio en werd daarvoor ook meerdere keren gelauwerd. Zo kreeg hij de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds en kreeg hij in 2011 de zilveren erepenning van de gemeente Den Helder.

Bremer was opgeleid tot leraar en gaf jarenlang les op lagere en middelbare scholen. Zo was hij leraar en conrector aan het Christelijk Lyceum in Alkmaar, was hij rector aan het Johannes College in Den Helder en aan de Rijks Scholen Gemeenschap in Enkhuizen. Ook had hij sociale geografie gestudeerd en gaf hij vijf jaar les in de didactiek van de geografie aan de Vrije Universiteit.

Maar zijn grote liefde was schrijven. Hij schreef voor het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en zette tientallen historische publicaties op zijn naam. Die gingen natuurlijk over zijn geboortestad Den Helder, maar ook over andere plaatsen in de regio zoals de Zijpe, Anna Paulowna(polder), Petten en Wieringen.

Ridder

Voor zijn werk als voorzitter van de muziekvereniging en het bejaardentehuis in Wieringerwaard, voorzitter van de Molenstichting Wieringerwaard en kerkorganist in de Anna Paulownapolder, werd Bremer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook kreeg hij voor zijn werk de geschiedenisprijs van het Westfries Genootschap.

Bremer kreeg vorig jaar gezondheidsproblemen en overleed zaterdag op 91-jarige leeftijd.

NH sprak Jan Bremer in 2016 over de watersnoodramp van een eeuw eerder: