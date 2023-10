Van horeca-imperium in Amsterdam naar een verlaten dorp in Portugal: wat dreef Nadia de stad uit?

Vrijplaats Amsterdam Roest, het Volkshotel met bar Canvas en club Doka, restaurants en zelfs een eigen kledingmerk. De 36-jarige horecatycoon Nadia Duinker had haar zaken - letterlijk en figuurlijk - op orde in Amsterdam. Toch verkocht ze begin 2021 alles wat ze had opgebouwd en emigreerde ze met haar gezin naar een verlaten dorp in Portugal. NH reisde af naar Malhadil of zoals Nadia het zelf noemt: Freedom Ville.

In onderstaande reportage laat Nadia ons haar dorp zien, terwijl we spreken over haar oude leven in Amsterdam en hoe het verschilt van haar huidige leven in Malhadil. We spreken ook over de coronaperiode, waarin Nadia zich fel uitte over het beleid eromheen.

Nadia verruilt Amsterdam voor een verlaten dorp in Portugal - NH Nieuws

"Dat het roer zo drastisch omging, had ik voor 2021 nooit kunnen bedenken", vertelt Nadia, terwijl ze uitkijkt op haar stuk land. Ze kocht Freedom Ville samen met haar echtgenoot Thijs Timmers, omdat ze in Amsterdam een gebrek aan vrijheid voelde. Met die kennis is de naam van haar dorp ook goed te plaatsen.

Foto: Nadia Duinker in Malhadil - NH Nieuws