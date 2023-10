Gewapende overval bij coffeeshop in Amsterdam-Zuid, politie op zoek naar verdachten

Een coffeeshop aan de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid is deze avond rond 21.15 uur door twee jongens overvallen. Tijdens de gewapende overval vielen er geen gewonden, wel werd er 'iets buitgemaakt'. "Op dit moment doen wij een zoekslag in de omgeving, maar hebben nog geen verdachte aangehouden", aldus een woordvoerder van de politie.