Brandweer redt twee cavia's uit brandende woning Zaandam

In een woning in Zaandam is zondagavond brand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond, wel heeft de brandweer twee cavia's weten te redden van het vuur.

De brand brak rond kwart voor negen vanavond uit in een woning aan het Bouwmanspad in Zaandam. Volgens de brandweer was de brand kort, maar hevig. Zo'n drie kwartier later was het vuur uit. De schade aan de woning is groot.

Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de brand begon in de slaapkamer. Er was niemand thuis tijdens de brand. Wel heeft de brandweer twee cavia's gered.