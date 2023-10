Fietser naar ziekenhuis na aanrijding met politieauto in Amsterdam

Een fietser is begin deze avond gewond geraakt tijdens een aanrijding met een politieauto op de Kamerlingh Onneslaan in Amsterdam-Oost. "Het slachtoffer is met letsel door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht", vertelt een woordvoerder van de politie.

Om 18.05 uur vond het ongeval plaats. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de aanrijding. "Het ongeval heeft plaatsgevonden tussen een dienstvoertuig van de politie en een fietser. Onze zorg gaat uit naar het slachtoffer", aldus de woordvoerder.

Hoe ernstig de fietser gewond is geraakt, is onduidelijk. Wel laat de woordvoerder weten dat de inzittenden van de politieauto niet gewond raakten. De politieauto raakte flink beschadigd, zoals op de foto is te zien. "We doen onderzoek naar het ongeval en ook wordt het dienstvoertuig afgesleept."