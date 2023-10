Energieke Dantas zielsgelukkig met eerste doelpunt voor AZ: "Dit was genieten"

Tiago Dantas was een van de vijf wissels die Pascal Jansen zondag met succes inbracht in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De jonge Portugees kwam na ruim een uur spelen in het veld en maakte met zijn drang naar voren én met zijn doelpunt veel indruk op het publiek in Alkmaar.

"Ik viel goed in en ik maakte een doelpunt. Het was mijn eerste doelpunt voor AZ en ook mijn eerste officiële wedstrijd in dit stadion. Dit was genieten", vertelt Dantas na afloop.

"Ik begon aan het seizoen met een lichte blessure, maar nu ben ik helemaal fit. Uiteindelijk is het aan de trainer om de beste elf te kiezen. Als je op de bank zit dan moet je er klaar voor zijn om in te vallen en het team te helpen. Ik denk dat ik dat goed heb gedaan", aldus Dantas over de concurrentiestrijd op het middenveld bij AZ.

AZ-trainer Pascal Jansen zag dat zijn ploeg het in de eerste helft erg moeilijk had tegen Fortuna Sittard. "Zij hadden het goed voor elkaar in de eerste helft. De goal van Jordy Clasie hadden we nodig om over het dode punt heen te komen. Daarna zag je dat het vertrouwen helemaal bij ons terug was."

Aanstaande donderdag komt AZ alweer in actie. In het kader van de Conference League komt het Poolse Legia Warschau naar Alkmaar. De aftrap van dit duel is om 21.00 uur.