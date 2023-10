Truckrun West-Friesland: "Prachtig evenement voor de meegaande passagiers"

Vanaf een nieuwe locatie in Zwaagdijk vertrok vandaag een 54 kilometer lange stoet met trucks en vrachtwagens. Het jaarlijks terugkerend evenement, de Truckrun West-Friesland, heeft als doelstelling mensen met een beperking en hun familieleden een onvergetelijke dag te bezorgen: zij mogen meerijden in de cabine.

In de verte toeteren de luchthoorns als een veelstemmig koor. Sommigen klinken als oceaanstomers. Sommigen als een vrachttrein in de nacht. Sommigen als een begeleidingsvoertuig van een wielerwedstrijd. Een enkeling als een klein keffertje.

Overlast tot een minimum beperken

Dit jaar vertrokken de trucks op zondagmiddag uit Zwaagdijk-Oost, het startpunt van hun 54 kilometer lange tocht door West-Friesland. Het was nog een hele opgave geweest om een geschikt vertrek- en aankomstterrein te vinden. Tijdens eerdere edities waren er soms klachten van omwonenden over drukte en verkeershinder. Met het nieuwe terrein verwacht de organisatie de overlast tot een minimum te beperken.

Langs de route worden de zijwegen door verkeersregelaars op motoren afgezet. Op de dijk tussen Andijk en Enkhuizen staan honderden mensen te zwaaien. Een van hen is Bob, zelf vrachtwagenchauffeur: “Dit is natuurlijk prachtig voor de meegaande passagiers.”

Passagier Hilde uit Venhuizen zwaait vrolijk naar de plukjes toeschouwers langs de weg. “Het is heerlijk weer en ik vind dit zó leuk. En binnenin de cabine heb je bijna geen last van het getoeter. Daar is het alleen maar mooi”, stelt ze.

Wilfried, de chauffeur van de truck waarin zijn zoon Rick en Hilde meerijden, doet al voor de vijfde keer mee. “Het is iedere keer weer geweldig. Hilde ken ik toevallig uit ons dorp, maar iedere keer is het weer een verassing wie er instapt. En deelnemers moeten er snel bij zijn met de inschrijving, want er is maar plaats voor honderdvijftig voertuigen. Al zou je er wel driehonderd willen.”