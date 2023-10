Sterke tweede helft leidt AZ langs Fortuna Sittard

AZ had het ontzettend moeilijk in de openingsfase tegen Fortuna Sittard. De eerste kans van de Limburgers was er al na anderhalve minuut. Tijjani Noslin legde David Møller Wolfe in de luren en gaf voor op Kaj Sierhuis. De spits uit Jisp kopte net over. Fortuna bleef de gevaarlijkste ploeg in Alkmaar.

Het gemor op de tribunes begon te klinken door het matige spel van AZ. De supporters waren al ontevreden door het teleurstellende gelijkspel midweeks tegen Heracles Almelo (1-1). Vlak voor rust verdween de frons in een glimlach voor de fans. Jordy Clasie maakte in de blessuretijd - tegen de verhouding in - de 1-0. De aanvoerder haalde schitterend uit vanaf randje zestien.

