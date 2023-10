Aalsmeer decor van 'Ride for the roses': meer dan duizend fietsers halen geld op voor goede doel

Aalsmeer was vandaag het toneel van een bijzonder fietsevenement. Tijdens 'Ride for Roses' sprongen honderden mensen op de fiets met allemaal hetzelfde doel: geld ophalen voor KWF Kankersbestrijding.

Ride for Roses - NH Nieuws

Meer dan dertienhonderd deelnemers reden vandaag mee met de speciale fietstocht. De fietsers fietsen een tocht van vijfentwintig, vijftig of honderd kilometer en halen daarmee geld op voor KWF Kankerbestrijding.

Fietssleutel kwijt

Ondanks de serieuze doelstelling, was het vandaag vooral gezellig in Aalsmeer. "We zijn nu wel al totaal uitgeput", vertelt een fietser lachend aan NH Nieuws. "Vooral naar de zoektoch naar de fietssleutel."

Maar die uitputting is niet voor niks. De teller staat inmiddels al bijna bij de tweehonderdduizend euro, en dat loopt nog op.