Flinke file op de A9 na ongeluk, ruim anderhalf uur vertraging

Bij het ongeluk is een voertuig op zijn kant geraakt. De politie en ambulance is momenteel aanwezig. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren en of er iemand gewond is geraakt.

Twee rijstroken dicht

Vanwege het ongeluk zijn er twee rijstroken op de A9 richting Amstelveen afgesloten. Dit zorgt voor een flinke file. De vertraging is inmiddels opgelopen tot meer dan anderhalf uur. Het is nog onduidelijk wanneer de weg weer wordt vrijgegeven.