Ernstig zieke Bram (6) thuis verrast: Langedijker wijkagenten op bezoek

De ernstige zieke Bram is 'overvallen' door de wijkagenten van Langedijk. Bram is een grote fan van de politie en dan vooral de speciale arrestatieteams. Voor hem was via stichting Make a Wish gevraagd of de politie langs wilde komen, en dat deden de wijkagenten maar al te graag.

Foto: Bram - foto: Wijkagenten Langedijk

Dat meldt mediapartner Dijk & Waard Centraal. "Bram vond het in het begin een beetje spannend, maar heeft uiteindelijk onwijs genoten van onze komst", schrijven de wijkagenten op sociale media. Verwend met cadeau's "Bram is flink verwend en kreeg meerdere cadeaus. Ook mocht hij zijn papa en mama even in de boeien slaan en een kijkje nemen in de politieauto", vervolgen de agenten. "Lieve Bram en familie heel veel sterkte, beterschap en goede gezondheid toegewenst." In een reactie worden ze nogmaals bedankt voor hun bezoek. "Wauw, wat een verrassing en wat vond Bram het leuk! Hij is nog aan het nagenieten. Heel erg bedankt."