SEW bereikt simpel volgende ronde European Cup

Beide teams waren in de eerste helft nog aan elkaar gewaagd. De stand bleef lange tijd gelijk, totdat SEW vlak voor de rust een klein gaatje sloeg: 16-17.

In de tweede helft ging de dieselmotor van SEW echt lopen en keken de handbalsters niet meer terug. De grootste marge was bij 22-33, waarna de Bosnische tegenstander nog een keer trefzeker was. Eline Veltrop had een belangrijk aandeel in de zege met tien treffers.

Het is nog niet bekend tegen wie SEW in de volgende ronde speelt. De wedstrijden worden in ieder geval gespeeld op 11 november en 18 november.