Amsterdamse politiechef wil geen uitpubliek meer bij Europese risicowedstrijden: "700 man nodig"

Als het aan de Amsterdamse politiechef Frank Paauw ligt, is er bij Europese risicowedstrijden van Ajax geen uitpubliek meer welkom. Volgens Paauw is er te veel politie-inzet nodig om alles in goede banen te leiden en dat "past op geen enkele manier meer bij de capaciteit", vertelde hij vanochtend bij het tv-programma WNL op Zondag.

Paauw refereert tijdens de uitzending aan de recente rellen na de Klassieker en de Europa Leaguewedstrijd Ajax – Olympique Marseille. Bij laatstgenoemde wedstrijd was volgens de politiechef een enorme inzet nodig: "Wij moeten 700 man inzetten om 2500 Olympique Marseile-fans door de stad heen te loodsen."

De capaciteit bij de politie staat al langer onder druk en om die reden is het volgens Paauw tijd dat die inzet minder vanzelfsprekend wordt gevonden. Hij hekelt het feit dat het voetbal lange tijd is vrijgesteld van de discussie: "Het automatisme waarmee we hiervoor capaciteit hiervoor vrij willen maken, gaat echt verdwijnen."

Maar daarvoor zouden eerst de regels moeten veranderen. De Europa Leaguewedstrijd worden georganiseerd door de UEFA en volgens de regels van de Europese voetbalbond moet 5 procent van de geldende bezoekerscapaciteit van het stadion beschikbaar worden gesteld aan uitfans.

Dubbele moraal

Ook moeten clubs meer zelf doen als het gaat om veiligheidsorganisatie. Zo noemt de politiechef het feit dat supporters de Arena binnen konden dringen na de Klassieker en dat camerasystemen vaak van slechte kwaliteit zijn. Daarnaast heerst er bij de voetbalclubs een 'dubbele moraal'. ''Men wil de harde kern vooral te vriend houden", aldus Paauw.

Als voorbeeld noemt Paauw de antisemitische spreekkoren voor de wedstrijd tegen AZ. Als gevolg daarvan had de driehoek besloten dat bij de volgende wedstrijd slechts de helft van de AZ-supporters welkom zijn. Maar doordat de politie geen sluitend bewijs kon verzamelen om een verband te leggen tussen individuen en groepsbelediging, is de zaak geseponeerd. Vervolgens vroeg de directie van AZ of de maatregelen dan ook weg kunnen. "Dit is nu zo'n voorbeeld waarvan ik denk: willen we dit nu met z'n allen doen? Of kijken we bij de volgende ronde wel weer hoe we de bocht halen?"