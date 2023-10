Burendag Schiphol trekt vooral fans van de luchthaven aan

Die voertuigen, van sleepwagens tot sneeuwschuivers, staan nu buiten opgesteld, en ook daar kan in gekeken worden. Klapstuk is een demonstratie van de brandweer van het vliegveld, die met gigantische waterkanonnen een vliegtuigbrand te lijf gaan.

Verdeeld over twee dagen komen de meer dan vierduizend omwonenden die zijn ingegaan op de uitnodiging langs bij de voertuigenhangaar van Schiphol. Waar gewoonlijk sneeuwschuivers staan opgesteld, is er nu een informatiemarkt opgetuigd waar de bezoekers een kijkje in de keuken krijgen, van een virtual reality-toer door de luchtverkeersleidingstoren tot de binnenkant van een straalmotor.

Het publiek is zichtbaar onder de indruk. Een Aalsmeerse moeder vindt het een 'superleuk dagje uit met de kinderen', een voormalig werknemer denkt terug aan de tijd dat hij zelf nog op Schiphol rondliep: "Ik heb alle drie mijn kleinzoons aangeraden om hier ook te gaan werken."

Het is eigenlijk geen verrassing dat de mensen die dit weekend naar Schiphol-Noordwest zijn gekomen toch vooral positief zijn over de luchthaven. Voor hen die buitensporig veel last hebben van vervuiling of geluidsoverlast zal het evenement aanvoelen als een soort charmeoffensief.

Oog voor problemen

Toch hoopt de luchthaven dat ook die mensen dit weekend op bezoek komen. Dat vertelt Karianne van der Weijden, een van de organisatoren van de burendag: "Hoewel ik ze zelf vandaag nog niet gesproken heb, hebben we daar natuurlijk wel oog voor. We zijn ons bewust van de impact die we hebben, en we willen hier laten zien wat we daaraan doen."

Want over die impact is al jaren veel te doen. Zowel qua vervuiling als qua vliegherrie komt de luchthaven allerlei problemen tegen. Deze week nog werd bekend dat Schiphol 12.000 vluchten minder gaat afhandelen in de volgende zomerperiode om de overlast te bestrijden. Maar volgens veel omwonenden is dat niet genoeg. En hoewel de bezoekers van de burendag niet met een beschuldigende vinger naar de luchthaven willen wijzen, zien ook zij de problemen.