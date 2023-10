Verdachte steekpartij Amstelveen na wilde achtervolging aangehouden op A7

De melding van een steekpartij kwam om 1.45 uur binnen. In een huis aan de Punter werd een slachtoffer gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe deze persoon eraan toe is.

Waarschuwingsschoten

De verdachte van de steekpartij ging er na de steekpartij vandoor. Op de A7 werd hij na een korte achtervolging door politiewagens 'ingeboxt', een procedure waarbij een auto wordt klemgereden.

Ook voelden de aanwezige agenten zich genoodzaakt om waarschuwingsschoten te lossen. Niemand raakte bij de achtervolging gewond.

Vanwege het incident is de A7 in noordelijke richting enige tijd afgesloten geweest. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is momenteel in volle gang door onder andere de Forensische Opsporing.