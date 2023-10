Hilversum rookt flink en lijkt dat prima te vinden: Stoptober niet populair op straat

Het is oktober en dat betekent dat er landelijk actie gevoerd wordt op de stoppen met roken. Dat zou in Hilversum allemaal niet slecht uitkomen, want nergens anders in ’t Gooi werd er zo veel gerookt als hier. Om precies te zijn 13,2 procent van de volwassenen stak hier vorig jaar regelmatig een sigaretje op.

Volgens Independer stijgt het aantal jongeren dat rookt, zij kampen steeds vaker met deze verslaving. Ondanks dat in Nederland steeds minder mensen een sigaret opsteken, zet deze trend zet zich niet voort bij jongeren.

Later

Stoptober is dan ook niet enorm populair onder de jongeren in Hilversum en de vraag of ze eraan mee doen heeft een duidelijk antwoord: ‘Nee’.

Rohit (19) weet waarom ze niet mee doen: “Niemand doet mee. In ieder geval nu niet, we zijn allemaal jong”. Zelf doet hij ook niet mee, “Ik ben nog jong, nu kan het nog. Als ik na een paar jaar nog rook, doe ik misschien wel mee”.

Smaakjes

Niet alleen roken is hier populair, ook maken veel jongeren gebruik van e-sigaretten (vapes). Waar in 2021 1,3% procent van de 16- tot 20-jarigen aangaf te vapen, was dit in 2022 al 6,6% procent.

De groep 12 tot 16-jarigen met een nicotineverslaving stijgt ook, en in de media zien we veel docenten klagen over basisschoolleerlingen die vapen op de school-wc.