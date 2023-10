Heiloo kent minste rokers, Amsterdam meest doorgerookte stad van Nederland

Van alle steden in Nederland is Amsterdam degene waar de meeste inwoners graag een sigaretje opsteken. Bijna 24 procent van de mensen geeft daar aan regelmatig te roken. In Heiloo is een heel ander beeld te zien: daar rookt nog geen 10 procent van de mensen. Dat blijkt uit cijfers van de GGD, het CBS en het RIVM, op een rij gezet door Independer.

1 oktober is weer aangebroken, en dat betekent dat duizenden rokers ook dit jaar weer een poging gaan doen om tijdens Stoptober van hun slechte gewoonte af te komen. Een goede gelegenheid om de rookgewoontes van de Noord-Hollanders eens onder de loep te nemen.

Ironisch genoeg kent onze provincie grote tegenstrijdigheden als het gaat om rokers. Heiloo is een van de gemeenten in Nederland waar de minste mensen roken, terwijl Amsterdam juist de gemeente is waar de meeste mensen gemiddeld een peuk opsteken.

Minder rokers, maar meer tieners aan de vape

Het aantal rokers in Nederland neemt al jaren af. Voor corona lag het aantal rokers landelijk gezien nog op 19,5 procent, inmiddels is dat gedaald tot 17,1 procent. Goed nieuws zou je zeggen, maar wie de cijfers nog eens onder de loep neemt ziet dat er een zorgwekkende trend gaande is.

Jongeren zouden namelijk juist steeds vaker een sigaret opsteken, of naar een vape met een fruitig smaakje grijpen. In de leeftijdscategorie 16 tot 20 vapete in 2020 nog slechts 0,6 procent van de ondervraagde jongeren. In 2022 was dit aantal vertienvoudigd naar 6,6 procent.

Bekijk hieronder hoe veel rokers er in jouw gemeente zijn.