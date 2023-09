Sipke van der Schaar verslaat Renoir op Van Praal tot Prul in Beverwijk

Op de taxatiedag Van Praal tot Prul in Beverwijk is een schilderij opgedoken van de schilder Sipke van der Schaar. Het schilderij werd getaxeerd op een bedrag van tussen de twaalf- en veertienduizend euro. Een ets gemaakt door de Franse impressionist Auguste Renoir kwam daar met een taxatiebedrag van drieduizend euro niet in de buurt.

De hele dag konden mensen die zich vooraf hadden aangemeld naar het Museum Kennemerland komen om hun kunstobject door een deskundige taxateur te laten beoordelen. De belangstelling was groot en de dag was binnen de kortste keren volgeboekt. Vanaf 10.00 uur stonden de eerste belangstellenden voor de deur met de meest uiteenlopende objecten. Niet alleen schilderijen, maar ook beelden, boeken en er was zelfs een jongeman die een antiek jachtzwaard kwam laten taxeren. "Ik vond het op zolder bij mijn opa en oma en ik bewaar het al een hele tijd", vertelt hij. "Ik ben wel nieuwsgierig wat het waard is en hoe het gebruikt werd." Toptaxatie De verrassing van de dag werd gevormd door een doek van de Friese schilder Sipke van der Schaar: een olieverfschilderij dat getaxeerd werd op een bedrag van twaalf- tot veertienduizend euro. Van der Schaar leefde van 1871 tot 1961 en werkte enige tijd in de IJmond. Hij woonde een tijdje in Beverwijk en Wijk aan Zee en maakte daar ook een aantal werken. Taxateur Jeroen Zoetmulder is enthousiast over de ontdekking: "Het is een erg mooi werk, dat een moeder voorstelt die haar kind pap voert. We hebben Van de Schaar een beetje geadopteerd hier in de regio, daarom is het extra leuk dat het doek opdook", aldus Zoetmulder.

Foto: Sipke van der Schaar, moeder met kind - Museum Kennemerland

Toch was de veertienduizend euro voor het schilderij van van der Schaar niet in het hoogste taxatiebedrag dat werd vastgesteld vandaag in het Museum Kennemerland vertelt Jeroen Zoetmulder. Dat record was weggelegd voor het eerste item dat direct na de opening van de manifestatie op de taxatie-tafel terechtkwam: de ambtsketen van de burgemeester van Beverwijk. Volgens Zoetmulder een bijzonder exemplaar: "Ik heb met enige regelmaat ambtsketens getaxeerd voor de verzekering, maar de keten van Beverwijk is een van de mooiste die ik ooit gezien heb." De verzekeringswaarde van de ambtsketen werd getaxeerd op vijfendertigduizend euro. Renoir Vooraf werd veel verwacht van een werk van de Franse impressionist Renoir waarvan bekend was dat iemand ermee zou komen. Maar omdat het bleek te gaan om een ets valt de taxatiewaarde lager uit. Een ets is een drukwerk waar meestal meer exemplaren van bestaan. Deze ets was overigens van goede kwaliteit en door de kunstenaar zelf gesigneerd. Het werk werd getaxeerd op drieduizend euro. De taxatiedag Van Praal tot Prul in Museum Kennemerland werd bezocht door ruim honderd belangstellenden.