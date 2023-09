🔴 Liveblog: zwalkend Ajax naar RKC, terwijl FC Volendam naar PSV moet

Het is Griekspoor gelukt om de kwartfinales te bereiken van het ATP-toernooi in Astana. De Nieuw-Venneper had drie sets nodig om de Japanner Sho Shimabukuro, de mondiale nummer 148 te verslaan: 7-6 (5) 6-7 (4) 6-1. De wedstrijd duurde 2 uur en 13 minuten.

Bij de laatste acht neemt Griekspoor het op tegen de Amerikaan Sebastian Korda, die Nuno Borges uit Portugal met 6-4 7-6 (4) versloeg. Griekspoor s voor de eerste keer in zijn loopbaan als eerste geplaatst op een ATP-toernooi. Hij had in de eerste ronde een bye. Amstelvener Botic van de Zandschulp werd in Astana in de eerste ronde al uitgeschakeld.