Liveblog: AZ tankt vertrouwen tegen Fortuna Sittard

De Nederlandse turnsters staan bij de WK in Antwerpen voorlopig tweede in het landenklassement. Het team met onder andere Volendammer Sanna Veerman kwam in de eerste van in totaal tien zogenoemde subdivisies tot 161,197 punten. Daarmee moesten ze Italië (162,230) voor zich dulden. De turnsters moeten nu afwachten waar hun score hun uiteindelijk brengt. Doelstelling is een plek bij de beste twaalf landenteams om zodoende een teamticket voor Parijs 2024 veilig te stellen.

De mannenploeg met Loran de Munck en Casimir Schmidt plaatsten zich eerder vandaag wel voor de Spelen.