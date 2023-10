Liveblog: AZ - Fortuna Sittard, Europa Cup handbal SEW en Piet Huijg Cup

Tallon Griekspoor is er niet geslaagd de halve finales van het toernooi in Astana te bereiken. De als eerste geplaatste Nederlandse tennisser ging in drie sets onderuit tegen Sebastian Korda. De Amerikaan won de partij met 6-4 4-6 6-3.

Griekspoor en Korda stonden op de ATP Tour voor het eerst tegenover elkaar. Op de ranglijst ontlopen de twee elkaar niet veel. Griekspoor staat 24e en zijn Amerikaanse opponent vier plaatsen lager. De 27-jarige Griekspoor was in Astana voor de eerste keer in zijn loopbaan als eerste geplaatst.