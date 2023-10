Liveblog: AZ sluit eredivisieweekend af tegen Fortuna Sittard (0-0)

De KNVB verwacht de komende dagen duidelijkheid over wat moet gebeuren met het restant van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax. Het duel werd zaterdagavond gestaakt nadat RKC-doelman Etienne Vaessen in de 84e minuut op het veld buiten bewustzijn raakte nadat hij in botsing was gekomen met Ajax-aanvaller Brian Brobbey. De bezoekers uit Amsterdam stonden met 2-3 voor.

"We zijn in overleg met de clubs. Het is niet de verwachting dat daar vandaag duidelijkheid over zal komen. We gaan eerder uit van maandag of in de loop van komende week", aldus een woordvoerder van de KNVB.