Gekte bij Van Gogh Museum door Pokémonfans: "Verkoop mijn 'Pikachu met grijze vilthoed'-kaart niet"

De drukte van Pokémonfans in enorm bij het Van Gogh Museum. Sinds de start van de speciale tentoonstelling, waarbij de bekendste werken van de grootmeester in een speciaal Pokémonjasje zijn gestoken, zijn verzamelaars niet weg te slaan bij het museum.

De tentoonstelling zorgt buiten voor lachende gezichten, maar binnen in het Van Gogh Museum is het soms een redelijke chaos. De museumwinkel staat zo nu en dan kluwen van over elkaar vallende verzamelaars. Eenmaal weer buiten staan er ook kopers met honderden euro's in de hand klaar om te bieden aan de bezoekers die met zo'n kaartje uit het museum komen.

Maar de meesten zijn vast niet van plan hun speciaal verkregen Pokémonkaart te verkopen. "Dit kaartje is van onschatbare waarde", aldus een bezoeker. "Het is een eenmalige kans om hem te krijgen en dit is volgens mij de eerste keer dat ze zoiets doen. Dus ik verkoop mijn speciale 'Pikachu met grijze vilthoed'-kaart niet."