Hardloopster midden in polder aangerand door twee mannen, politie zoekt getuigen

De politie tast in het duister over wie een hardloopster heeft aangerand op 20 september op het Zwaansmeerpad in Krommenie. Daarom zoekt de politie getuigen en camerabeelden.

Het slachtoffer liep tussen 19.20 en 20.00 uur hard over het pad, toen zij tegemoet werd gefietst door twee mannen. Ze werd door het tweetal vastgegrepen en aangerand. Daarna gingen ze er weer op de fiets vandoor, in de richting van Uitgeest.

Signalement

Van de mannen is een signalement bekend: alle twee hebben ze een lichte huidskleur, zijn rond de 40 jaar oud en ongeveer 1 meter 80 lang. Ze droegen allebei een donkerkleurige trui met capuchon, een zwarte zonnebril en een donkerkleurige broek.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Weet je meer over de zaak, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul het tipformulier in op deze site.