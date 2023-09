Smileypalen, flexflitsers en een spaarpaal: zo wordt de nieuwe maximumsnelheid gehandhaafd

Voor de meeste straten in de stad gaat vanaf 8 december een nieuwe maximumsnelheid gelden. Waar nu nog 50 km/u mag, wordt dat in veel gevallen 30 km/u. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich er ook aan gaat houden, gooit de gemeente nieuwe wapens in de strijd. Dat doet de gemeente met (flex)flitspalen en radarauto's, maar ook met smileypalen en een spaarpaal. Met die laatste wordt bij goed rijgedrag geld gespaard voor de buurt.

In de provincie Noord-Brabant is die paal al in een paar gemeentes ingezet. Voor elke bestuurder die netjes de juiste snelheid reed, kwam er 6 cent in het potje. Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat de gemeente nog bekijkt om hoeveel geld per auto het moet gaan.

Op de Meeuwenlaan start de gemeente begin volgend jaar met een pilot met een 'spaarpaal'. Dat is een snelheidsmeter die goed gedrag beloont met geld. Als bestuurders zich aan de snelheid houden, dan komt er geld in een potje voor de buurt.

Zo worden er dertig ledborden met smileys in de stad geplaatst 'om de weggebruiker extra op de juiste snelheid te wijzen' en wordt er gekeken of de inrichting van sommige wegen moet worden aangepast, waardoor het minder aantrekkelijk moet worden om er harder te rijden.

Ook boetes

De komst van de preventieve maatregelen wil niet zeggen dat er in de stad niet opgetreden gaat worden tegen hardrijders. De gemeente gaat samen met de politie en het Openbaar Ministerie bekijken, op basis van de gereden snelheid en de incidenten, welke locaties in de stad risicovol zijn vanwege het te hard rijden. Daar kan dan worden ingezet op het gebruik van radarwagens, maar ook de komst vaste flitspalen is dan een mogelijkheid.

Daarnaast sluit de gemeente het gebruik van flexflitsers niet uit. Dat is een flitspaal die makkelijk kan worden verplaatst, zodat op verschillende locaties de snelheid kan worden gecontroleerd. In november van vorig jaar stond zo'n flexflitser al een keer in de stad, op de Burgemeester Röellstraat in Nieuw-West.

Flinke operatie

De meeste wegen in de stad kennen nu nog het snelheidslimiet van 50 kilometer per uur, daarom is het voor de gemeente een flinke operatie om alles voor te bereiden. Zo moeten de stoplichten, borden en lijnen op de weg worden aangepast, zodat de wegen voldoen aan de eisen die bij een 30 kilometerweg horen.

Aankomende maand wordt er al begonnen met het plaatsen van 4900 snelheidsborden. Daarnaast wordt er gestart met het aanpassen van de vrijliggende ov-banen, zodat het openbaar vervoer op een aantal plekken wel 50 kilometer per uur kan blijven rijden.

Op deze kaart van de gemeente kun je zien voor welke wegen de snelheidsverlaging geldt.