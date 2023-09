Arrestatieteam valt woning Amsterdam-West binnen na beroving

De politie is gisteravond massaal uitgerukt naar een woning aan de Frederikstraat in Amsterdam, een zijstraat van de Overtoom. Twee mannen liepen in de straat, werden bedreigd door een groepje en werden gedwongen een woning in te gaan waar ze zijn beroofd. Nadat de slachtoffers de woning wisten te ontvluchten, viel een arrestatieteam het pand binnen.

De twee mannen liepen gisteren het Vondelpark uit via de uitgang aan de Frederiksstraat. In de straat werden ze bedreigd door twee mannen en een vrouw met een wapen dat lijkt op een vuurwapen. Het tweetal werd onder bedreiging van het wapen de woning ingebracht, waar volgens de slachtoffers nog meer mensen aanwezig waren. In het pand werd het duo beroofd. De daders verlieten daarna het pand.

De slachtoffers waren vervolgens nog steeds in de woning aanwezig. Rond 20.15 uur wisten zij het pand te verlaten en belden de politie. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van vuurwapens besloten agenten om te wachten op het arrestatieteam om de woning in te gaan. Rond 22.30 uur vielen agenten het pand binnen, maar troffen niemand, en ook geen wapens, aan in de woning. Ook in de rest van het wooncomplex is niets gevonden.

Getuigen gezocht

De recherche heeft de zaak in onderzoek, maar heeft vanwege de aparte omstandigheden nog altijd veel vragen. Getuigen die tussen 19.00 en 20.30 uur iets hebben gezien of gehoord in de omgeving wordt gevraagd om zich te melden. Ook omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen met de politie.